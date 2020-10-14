Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor paylaşımı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara neden olan 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

Bireysel bir tweet olarak değerlendirme doğru olmaz. "Çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor" ifadesi ile zaten bütünü ifade eden, kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Keşke açıklamayı yapmamış olsaydı. Bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması, siyasete soyunması, çok arzu ediyorsan siyasete girersin. Bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansına sahip olursun.

YILDIRIM'IN ÖZRÜ

Bunu AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini onlar yaparlar.

