Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AĞIR BEDELLER ÖDENDİ"



Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması hakkında şunları söyledi:

“Merkez Bankası ile ilgili attığımız adım yeni yönetim sisteminin cumhurbaşkanına vermiş olduğu bir yetkinin neticesidir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar. Şimdi burada da yapı içerisinde Sayın Başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu ve ondan sonra da bunu başta Hazine ve Maliye Bakanım olmak üzere arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra da burada bir değişikliğe gitmenin faydalı olacağına inandık ve yine Merkez Bankasına yabancı olmayan, orada başkanvekili konumunda olan bir arkadaşımızı sektörün içerisinde olan, finans sektöründe olan bir arkadaşımızı bu göreve getirmiş olduk."