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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bize yan bakana düz bakmayız

22.08.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize yan bakana düz bakmayız. Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bize yan bakana düz bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beytepe’deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kuruluş tarihi 2016 olan Jandarma Sahil Güvenlik Akademimizden 33'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencimiz tıpkı selefleri gibi Türkiye'nin en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın gelecekteki komutanlarını yetiştiren bu akademide özellikle alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum.

Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

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Asya'dan Afrika'ya Kafkasya'dan Avrupa'ya yaşanan her olay bizi doğrudan etkiliyor. Birileri ne derse desin, komşularımıza ateş düşmüşse sırtımızı dönemeyiz.

Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.

Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

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Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.

Gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine gereken cevabı veriyoruz. Biz İHA'larımızı da yapacağız SİHA'larımızı da yapacağız, savaş uçakları da yapacağız. Bize yan bakana düz bakmayız. Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz."

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