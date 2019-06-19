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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu.

Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk.

Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.

Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir.

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