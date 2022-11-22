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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Raşit Küçük için taziye mesajı

22.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Raşit Küçük için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun" dedi.

(DHA)

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