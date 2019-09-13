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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters'a açıklamalar! S-400 ve F-35...

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bölgede barış için S-400'leri almak zorundaydık. Bu sistemin F-35'lerle çakışan bir yönü söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters'a açıklamalar! S-400 ve F-35...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye ve Amerika arasında S-400 konusu öne çıkan konu oldu. S-400'e yönelşik atılan adımların bir geçmişi var. Sayın Obama döneminde maalesef o dönemde bizler malum bu savunmma sistemlerine yönelik alınma yapmak istedik. ABD kongre izin vermiyoruz dedi, önümüz kesildi. Sayın Trump'ta rahatsızlığını ifade etti. Osaka'da Türkiye üzerine düşeni yapıyor ve bu konuda kendisi talepte bulundu ama Amerika olarak buna evet denmedi, denmeyince de o da S-400 almak durumunda kaldı.

S-400'lere dönünce Rusya burada samimi bir yaklaşım ortaya koydu. Kredi temini, ortak üretim ve takvimin gayet sağlıklı bir şekilde işlemesi konusu süreci hızlandırdı. Biz bütün bunlara rağmen bölgedeki barış için bu adımı atmak zorundaydık. Bu bir savunma sistemi. Bizim böyle bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı.

En geç nisan ayına kadar yerlerine monte edilmiş olacak.

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