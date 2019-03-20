Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehrimizin farklı köşelerinden gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Pek çok eseri hizmete açtık. Hizmet yolculuğumuzu bugün de devam ettiriyoruz. Özellikle gençler ve çocuklarımızın hasretle beklediği büyük projenin açılışı için birlikteyiz.

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 metrekare olan Ankapark tüm Türkiye'nin gururudur. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi kira geliri ve diğer kazançlarla birlikte 50 milyon lira gelir elde edecek. Ankara'nın marka değerini yükseltecek bu projenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim, mimarı mühendisiyle hep birlikte katkısı ve emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Çünkü biz gönül kırmaya değil gönül yapmaya geldik. Yapmak isteyip de yapamadığımız, engellere takıldığımız dönemler de oldu. Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok şeyle yüzleştik. Kapımıza kavgayı, ayrımcılığı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ne diyor? Oy yoksa, hizmet de, yol da yok. Böyle kibir kulelerinden olmadık. Benim belediye başkanım böyle dese kusura bakmasın kapıya koyarız.

Ayrıntılar geliyor...

