Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması:

Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Ve bunu dünyanın devleriyle birlikte hem diplomatik, hem askeri, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında başarmış bir Türkiye var.

TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ



Sayın Trump'la yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi. DEAŞ'ı siz temizler misiniz, biz temizleriz dedik. Yeter ki sizler lojistik anlamda desteği verin. Çekilmeye başladılar. Şimdi hedef diplomatik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde yürütmek.

HAREKAT ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA



Önümüzdeki aylarda hem DEAŞ'ı hem de PKK/YPG'yi ortadan kaldıracak bir harekat tarzını izleyeceğiz, bunun bilinmesi lazım.



