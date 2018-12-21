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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir." dedi. Erdoğan, Trump'la görüşmesine ilişkin detayları açıklayarak "Önümüzdeki aylarda hem DEAŞ'ı hem de PKK/YPG'yi ortadan kaldıracak bir harekat tarzını izleyeceğiz, bunun bilinmesi lazım. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması:

Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Ve bunu dünyanın devleriyle birlikte hem diplomatik, hem askeri, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında başarmış bir Türkiye var.

TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ

Sayın Trump'la yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi. DEAŞ'ı siz temizler misiniz, biz temizleriz dedik. Yeter ki sizler lojistik anlamda desteği verin. Çekilmeye başladılar. Şimdi hedef diplomatik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde yürütmek.

HAREKAT ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

Önümüzdeki aylarda hem DEAŞ'ı hem de PKK/YPG'yi ortadan kaldıracak bir harekat tarzını izleyeceğiz, bunun bilinmesi lazım.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
abd ile ne anlaştıysan???? zam yok mu zam zam yapın alıştık ucuz geliyo her şey
enteresan
evet başımıza çuval geçirenlerele destan yazıyoruz burava bize
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