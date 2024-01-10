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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı paylaşımı: Gurur duy Türkiye

10.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. Türkiye'nin tarihi uzay misyonuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj ve Türkiye Uzay Ajansı videosunu paylaştı. Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur duy Türkiye!" notunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı paylaşımı: Gurur duy Türkiye

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru hareket edecek.

"GURUR DUY TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da X sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur duy Türkiye!" mesajıyla paylaştığı videoda Alper Gezeravcı ile küçük bir kız çocuğunun uzay yolculuğuyla ilgili sohbeti yer aldı.

TUZ GÖLÜNDE YETİŞEN BİTKİ TEST EDİLECEK

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak. Tuz Gölü'nde yetişen bitki, Alper Gezeravcı tarafından uzayda test edilecek.
AA-20231231-33316868-33316866-TURKIYENIN_ILK_UZAY_YOLCUSU_ALPER_GEZERAVCI_UZAY_ARACI_EGITIMINI_TAMAMLADI

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan alper gezeravcı
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