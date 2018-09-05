HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 01:27 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz. Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde ittifak konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

CHP’nin HDP’den, HDP’nin CHP’den aday gösterip göstermemeleri bizi ilgilendirmiyor, kendi iç meseleleri. Bizim dışarıdan, içeriden diye bir şeyimiz olmaz. AK Parti’nin ilkelerini benimsemiş, AK Partiliği tescillenmiş olan kişi bizim adayımız olur. Sipariş adaylar belediye başkanlığında hiç uygun düşmez. Bu farklı bir şey. Belediye başkan adayının bir karşılığı olacak ki partinin oy tabanına hitap edebilsin, ve partinin oy miktarı ile karşılığı olan oy birleşmiş olsun. Cumhur ittifakı meselesine gelince, doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz. Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Böyle bir durum yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz. Bunun için arkadaşlarımızın, başta liderler olarak bizlerin oturup konuşmalarında fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adım niye olmasın, olabilir.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
İYİ Parti'nin Antalya teşkilatı istifa ettiİYİ Parti'nin Antalya teşkilatı istifa etti
Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler ittifak

En Çok Okunan Haberler

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

İYİ Parti'den deprem! 53 kişi birden istifa etti

İYİ Parti'den deprem! 53 kişi birden istifa etti

Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir

Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.