Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada, Aydın Doğan’ın 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruş sergilediğini belirterek, "Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun gelecekte de Türkiye’nin iş, kültür ve sanat dünyasının en önemli kuruluşlarından biri olacağını ifade ederek, Doğan Grubu’nun 60. yılını kutladı.

“15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını çizmek istiyorum”

Aydın Doğan’ın iş hayatının yeni nesillere örnek olacak bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu’da kök salıp ardından Türkiye’nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum" dedi.