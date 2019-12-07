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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada, Aydın Doğan’ın 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruş sergilediğini belirterek, "Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Doğan Grubu’nun 60. yıl kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu’nun gelecekte de Türkiye’nin iş, kültür ve sanat dünyasının en önemli kuruluşlarından biri olacağını ifade ederek, Doğan Grubu’nun 60. yılını kutladı.

“15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını çizmek istiyorum”
Aydın Doğan’ın iş hayatının yeni nesillere örnek olacak bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu’da kök salıp ardından Türkiye’nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

“Her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik”
Türkiye’nin her ülkeyle ticaret yapan güçlü bir altyapısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye, dünyanın her ülkesiyle ticaret yapan, güçlü bir üretim altyapısı bulunan, turizmde iddialı, eğitim öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz sahibi bir ülke durumuna gelmiştir. Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade ettiğimiz gelişmişlik seviyesi, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaya doğru gidişimizin ifadesidir. Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye’nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin ortak sloganının ’Önce Türkiye’ olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir”
Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden biri haline getirmek olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, terörle mücadele harekatlarımızla ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle ülkemizin itibarını yükselten politikalarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras, bu olacaktır" şeklinde konuştu.

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