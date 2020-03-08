HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında 'Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele vererek kazandık. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz

Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağlıyor.

Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız bu projenin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"EY CHP ZİHNİYETİ..."

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruzKaramollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul

En Çok Okunan Haberler

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.