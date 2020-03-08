Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

"EY CHP ZİHNİYETİ..."

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…

