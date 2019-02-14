Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya - İran - Türkiye Üçlü Zirvesi'nin ardından 3 lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. "TÜRKİYE'DEKİ 4 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR" Putin ve Ruhani'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor. Provokasyonlara rağmen Astana ruhunu muhafaza ettik" dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Erdoğan, "8 yıldır bomba ve silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı kalıcı çözüm konusunda haber bekliyor bizden. 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'de misafir edildiğini düşününce vatan hasretiyle yanan Suriyeliler evlerine dönmek için gün sayıyor. Siyasi sürecin ilerletilmesi, atreşkesin tahkimi ve terör konusunda önemli mesafeler aldık. Görüş ayrılıklarına ve aramızı açmaya çalışmalarına rağmen Astana ruhunu kararlılıkla ifade ettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sahada birçok olumlu gelişmeye bu platform imza atmıştır. Biz nasıl akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da sürmesi için çalışıyor. Bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Önümüze çıkartılan engelleri diyalog yoluyla aşmayı başardık. Türkiye olarak Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir yardımı mültecilere her alanda yaptık."

"Suriye'nin bir an önce huzura kavuşması için elimizden geleni yaptık ve devam ediyoruz. Bugün bir kez daha umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum." PUTİN: RUSYA, TÜRKİYE ve İRAN; SURİYE İÇİN ÇALIŞIYOR Açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugünkü görüşmelerimizin Suriye'nin birliğine katkı yapmasını umuyorum. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye'deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla üçlü zirve başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Putin, üç ülkenin işbirliği sayesinde Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığına dikkat çekerek, "Son 6 ay içerisinde çok sayıda Suriyeli mülteci kendi evlerine dönebildi. ve çatışmadan etkilenen bölgelere insani yardım da yapılabildi" dedi. "ÖN KOŞUL OLMADAN HERKESE YARDIM ELİ" Üç ülkenin koordinasyonunun uluslararası camiaya örnek olması gerektiğinin altını çizen Putin, "Hala birçok insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Birçok insana Suriye içerisinde insani yardım yapılmasına rağmen, hala birçok insanında bu yardıma ihtiyacı var. Bu noktada uluslararası camia da herhangi bir ön koşul koymadan bu yardımları yapmalı" ifadelerini kullandı.