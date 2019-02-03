Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin kısa süre içerisinde açıklanacağını söylerken, '3-6-9-12 gibi sıralamanın üzerinde duruluyor' dedi.
İşte Erdoğan'ın yeni askerlik sistemiyle ilgili sözleri;
Şu anda nihai noktayı Milli Savunma Bakanlığımız koymadı. 3-6-9-12 gibi sıralamanın üzerinde duruluyor. Bedelliyi buna koymuyorum. Yedek subaylıktan, astsubaylığa kadar herşey değerlendiriliyor. İnanıyorum ki, halkımızı, gençliğimizi çok daha rahatlatacak. Kısa zamanda zannediyorum açıklarız.
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