Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron\u2019un talebi \u00fczerine ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya ve Suriye ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ve ikili ili\u015fkiler ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBu \u00fcnl\u00fcy\u00fc tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131? Sand\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fi de\u011fil Urla'da belediye meclisi toplant\u0131s\u0131 halka a\u00e7\u0131k d\u00fczenlendiDolmabah\u00e7e'de g\u00fcvenlik zirvesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum