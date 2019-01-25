Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda güvenliği sağlayacak kapasiteye sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından Moskova dönüşü uçakta konuştu. TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Münbiç’te, bizdeki rakamlar itibariyle bin PYD/YPG'li var. Yok diyenler var ama, bizdeki bilgilerde sayı bu. Şehrin nüfusunun yüzde 85-90'ı Sünni Araplardan oluşuyor. Oranın gerçek sahiplerinin kim oldukları belli. Bugün gelinen nokta itibarıyla, Rusya da Amerika Birleşik devletleri de PYD/YPG'li’nin Münbiç'i boşaltılacağını söylüyorlar. Temennimiz odur ki boşaltılır ve Fırat'ın doğusuna bunlar gönderilir” şeklinde konuştu. Suriye'de Türkiye'nin hedefinde terör örgütlerinin olduğunu belirten Erdoğan, "İdlib'de, Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda güvenlik ve istikrarı sağlayacak kabiliyetteyiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti “PYD/YPG konusundaki pozisyonumuz da açık ve nettir. Biz Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin güvenliğini herkesten daha fazla önemsiyoruz. Yani, bu konuda terör örgütü PYD/YPG ile Kürt kardeşlerimizi aynı kefeye koymanın izah edilir hiçbir yanı yoktur.”

"ADANA MUTABAKATI ÖNEMLİ BİR ADIMDI" Gündemde Putin'in hatırlattığı Türkiye ve Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı da vardı. Adana Mutabakatı’nın "önemli bir adım" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim. Türkiye’yi buraya kim davet etti diyenlere karşı o mutabakatı masaya getirmemiz lazım. Altında baba Esed’in yetkililerinin imzası var. O mutabakatın iyi değerlendirilmesi lazım” dedi. "ASTANA RUHUNUN CANLI TUTULMASI ÖNEMLİ" Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'de henüz son düzlüğe girildiğini hissetmiyoruz. Orada halen bayağı iş var diye düşünüyorum. Biz Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara karşı sürecin önemi üzerinde duruyoruz. Astana ruhunun canlı tutulması önemlidir. Suriye'de anayasa komisyonu meselesi var. Bu konuda birileri ipe un seriyor. Birileri biz burada varız, siz yoksunuz havasında” şeklinde konuştu.