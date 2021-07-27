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  4. Türkiye ile Angola arasında 10 anlaşma imzalandı! Önemli mesajlar

Türkiye ile Angola arasında 10 anlaşma imzalandı! Önemli mesajlar

27.07.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün burada ilk adımı attık ve 10 kadar anlaşma imzalandı, bunları hayata geçirmek şart. Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak." dedi.

Türkiye ile Angola arasında 10 anlaşma imzalandı! Önemli mesajlar

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile yapılan anlaşmalara ilişkin, "Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli." ifadelerini kullandı. Lourenço, "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada ilk adımı attık ve 10 kadar anlaşma imzalandı, bunları hayata geçirmek şart. (Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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