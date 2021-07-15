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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Arel Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine, Muhammed Şavkılı, Özcan Çakıroğlu ve Zafer Turan getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Hasan Taha Alçay, Ahmet Şen, Atlar Akın, Arın Erdinç Avşar, Başak Yapıcı, Cuma Sessiz, Emin Bilen, Emir Alay, Erhan Taylan, Ersin Sarıbaş, Esra Bulut Kılıç, Fuat Koray Adıgüzel, Furkan Sezer, Gökhan Akçakoca, Görkem Mustafa Yeniay, Hasan Arslan, Hilal Çetinkaya, Levent Yılmaz, Mehmet Göker Tuna, Merve Kalaycı, Muhammed Oğuz Üzek, Muhammed Sadir Karademir, Mustafa Kemal Koparan, Nail Dal, Rahmi Gün, Satılmış Sağırolmuş, Sefer Konu, Serhat Tosun, Şahin Ilgar, Şefika Malkoç, Turan Bayram, Ufuk Çelik, Yunus Korkmaz, Yusuf Aytaç, Ayhan İşcan, Can Şanlı, Dinçer Yeşiltaş, Esra Ayaydın Erdaş, Gazi Balbıçak, Halil Göktaş, İbrahim Işık, İsmail Yıldızhan, Kazım Argun, Murat Arkan, Onur Coşkun, Onur Yeşiltaş, Ömer Cirit, Ömer Yazar, Ramazan Afacan, Rıza Tosun ve Serbülent Ölmez atandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ATAMALAR

Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Halil İbrahim Bilen, Harun Akbaş, Nilgün Karaman, Mustafa Oğuzhan Karataş, Sinem Aytekin Öğe, Hayati Ünal, İsmail Işıtan, Cengiz Yıldırım, Özlem Özbay, Sevgi Çetinkaya Kılavuz, Tansu Tanılmış, Fikret Baydak, Osman Kandemir, Esra Öztürk, Serkan Aksu, Murat Fidan, Tevhide Bilgen Dinler, İbrahim Akbulut ile Zeynep Kurt getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Oğuz Açıkgöz, Abdullah Gücükturalı, Ali Aygün ve Ahmet Emre Ünlü atandı.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BELLİ OLDU

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez getirildi.

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Kaynak: AA

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resmi gazete atama Recep Tayyip Erdoğan
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