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Son dakika: Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

24.12.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kripto paralarla ilgili, "Taslak hazır. Gecikmeden Meclise göndereceğiz." dediği öğrenildi.

Son dakika: Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclise göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Kur Korumalı Mevduat için ise "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan toplantı öncesi yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Bu borcu Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek işimizi bitirdik. Borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Ama ana muhalefet otellerde bazı çalışmaları yaptılar. Sözcüleri eski hazineci midir nedir, o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize IMF'yi tavsiye edenlerdir.

Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde. Daha iyi konuma gelecek. Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 2008 finans krizi sonrası gelişmiş ülkeler bocalama halindedir. Gelimiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken bir yandan gelişmekte olan ülkelerin paylarını alma derdindeler.

Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık. Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.

Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek."

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Recep Tayyip Erdoğan Kripto para
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