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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle birçok ülke lideriyle telefonda görüştü

09.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle birçok ülke lideriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sebebiyle birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan

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