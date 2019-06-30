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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 07:26 | Son Güncelleme

G20 zirvesi nedeniyle Japonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.

G20 zirvesi nedeniyle Japonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti
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