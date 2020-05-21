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Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışı sonrasında Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında maske taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Başakşehir'deki hastaneden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Kaynak: DHA

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