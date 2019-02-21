Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitinginde duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Biz Manisa'yı severiz, Manisa'da bizi sever. İşte bunun için 31 Mart'ta yine desteğinize talibiz. Hazır mıyız? 31 Mart'ta ülkemize demokrasi şöleni yaşatalım bir kez daha. Cumhur İttifakının adayını en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyoruz. Zillet ittifakına da gereken dersi veriyoruz.

"DİKEY MİMARİYE KARŞIYIM"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ile gerekli yazıyı gönderdi. Kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımı da yapıyoruz. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle bu işi yapalım, sağlam yapalım.

2 BİN BEŞ YÜZ İŞÇİMİZE KADRO VERİYORUZ! 200 KİŞİ YOLDA

Yapımı devam eden Ankara, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir Hızlı Tren Projesimizle Manisa'yı İstanbul'a ve Ankara'ya hızlı trenle bağlıyoruz. Bu yıl içinde Saruhan, Kırkağaç ve Soma ilçelerimize doğalgazı da veriyoruz. Soma'da çalışan 2 bin 500 kişiye kadro veriyoruz. Bu işçilerimizin yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi CHP bunun istismarını yapar. İşleri güçleri bu. Bu yalana, müfterileri sakın aldanmayın. Geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civarındaki işçimizin durumunu biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Soma'da kaza yaşanan maden tesisini TTK'ya devrediyoruz.



