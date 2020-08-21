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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' olarak ne açıklayacak? Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2020 07:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın önceki gün yaptığı açıklama sonrası, "Erdoğan, Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu Türkiye'nin gündemine otururken beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'yi saat 15.00'da İstanbul'da duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' olarak ne açıklayacak? Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti.

SAAT BELLİ OLDU

Kamuoyunda büyük merak uyandıran müjdeyi Erdoğan İstanbul'da duyuracak. Erdoğan herkesin merakla beklediği haberi saat 15.00'da verecek.

MÜJDE DOĞALGAZ MI?

Erdoğan'ın vereceği müjdenin ne olacağına ilişkin henüz yalanlanmayan bir iddia var. Doğu Perinçek'in de canlı yayında dillendirdiğine göre Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu. Doğal gaz yatağının Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesi ile Kıyıköy'de olduğu söyleniyor.

15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürülüyordu. Bu bölgede uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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