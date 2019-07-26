Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.

Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beygir gücü ile seri üretime hazır.Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

