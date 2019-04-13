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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın babası Mustafa Yazıcı’nın cenazesi yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın babası Mustafa Yazıcı’nın cenazesi yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın babası Mustafa Yazıcı, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Yazıcı için Eyüp Sultan Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Hayati Yazıcı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile Yazıcı’nın alesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi. Yazıcı’nın cenazesi Eyüp Mezarlığı’na defnedilmek üzere yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Yazıcı’nın tabutuna omuz verdi
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