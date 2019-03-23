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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Milli Günü'nü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye telgraf göndererek, Pakistan Milli Günü'nü kutladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Halklarımızın tarihe dayanan kardeşliğinden güç alarak tesis ettiğimiz ve mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerimizin, iki ülkenin ortak çıkarları temelinde önümüzdeki dönemlerde daha da ivme kazanarak gelişeceğine olan inancım tamdır" - "Son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz karşılıklı üst düzey ziyaretlerle perçinlenen ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin, Pakistan'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı ile güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Günü nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Günü münasebetiyle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim" diyerek başladığı telgrafta, şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle, Zat-ı Devletleri ile kardeş Pakistan halkını, şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Halklarımızın tarihe dayanan kardeşliğinden güç alarak tesis ettiğimiz ve mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerimizin, iki ülkenin ortak çıkarları temelinde önümüzdeki dönemlerde daha da ivme kazanarak gelişeceğine olan inancım tamdır.

Nitekim, son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz karşılıklı üst düzey ziyaretlerle perçinlenen ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin, Pakistan'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı ile güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle, Zat-ı Devletlerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Pakistan halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yinelerim."

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