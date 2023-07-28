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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

28.07.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'da sürpriz bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'nde iftara katıldı. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftarda buluştu. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi’nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun."

İşte Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler;

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Pendik cemevi erdoğan

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