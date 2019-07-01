Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo temasları kapsamında Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel’de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı. Japon iş insanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini sadece ikili düzeyde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Çin ile olan doğrudan yatırımlarının 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’ye olan yatırımına baktığımız zaman, küsurata girmiyorum, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ile az önce ifade ettiğim diğer ülkeler arasındaki rakamlar gerçekten çok ama çok çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp, şöyle coşkuyla daha ciddi adımları atmak suretiyle bu ikili ilişkilerimizi iyi bir konuma taşıyalım istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir”

Son dönemde dünya ticaretinin sancılı ve çalkantılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ticarette gümrük duvarlarının ve engellerin yeniden yükselmeye başladığını dile getirdi. Korumacı politikalar ve ticaret savaşlarının küresel ölçekte ekonomik büyümeyi aşağı doğru çektiğine, yükselen ekonomileri de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin Asya’daki üçüncü büyük ticaret ortağı olmanın yanında Türk sanayileşmesinin de mihmandarlarından olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ilk doğrudan yabancı yatırımcısı, 20’nci yüzyılın en önemli seyyahlarından biri olan Japon girişimci Kozui’dir. Kozui, 1927 yılında Ankara Sanayi-i Ziraiye Limited Şirketi’ni, ardından da 1929 yılında Bursa’da Saffetbeyzade Memduh Bey ile beraber Türk-Japon Dokuma Fabrikası’nı kurmuştur. Son 90 yıllık dönemde Türk ve Japon müteşebbisler Kozui ve Memduh Bey’den aldıkları güç ve ilham ile çok önemli projelere imza attılar” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin güçlü pazarı, nitelikli işgücü, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım, haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren, 200’ün üzerindeki Japon sermayeli şirketin son 10 yılda Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

“Türkiye ve Japonya arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin ahdi çerçevesini güçlendirmek gerek”

Türk-Japon iş birliğinin derin izlerinin, altyapıdan imalat sektörünün birçok alt sektörüne kadar her alanda görülebildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Asya’yı Avrupa’ya bağlayan devasa köprülerin ve tünellerin inşasında Türk ve Japon girişimlerinin imzası bulunuyor. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına yaptıkları katkılardan dolayı, ülkem ve milletim adına, Japon yatırımcılara şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin ahdi çerçevesini güçlendirmek gerektiğini belirterek, Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı süratle tamamlayarak 2019 yılında imzalamak istediklerini ifade etti. Bu anlaşmanın, serbest ticaret konusundaki ortak hedef ve ekonomik gelişmişlik farklarını dikkate alan bir denge gözetmesini beklediklerini de söyleyen Erdoğan, “Diğer bir deyişle, iki taraf için de adil sayılabilecek bir süre zarfında tam liberalizasyona geçilmesini arzu ediyoruz. Bu sürenin sonunda gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılması yararlı olarak görüyoruz. 2018 yılında Japonya’ya ihracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken, ithalatımız 4 milyar doları aştı. Japon ürünlerinin piyasamızda olmasından memnunuz. Ancak, Japon sanayi ürünleri Türk piyasasına serbestçe giriş sağlarken, bizim nispeten güçlü olduğumuz tarım ürünlerinde Japon piyasasına girişte tarife ve tarife dışı engellerle karşılaşıyoruz. Bu tutum Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın müzakerelerine de yansıyor. Japonya’daki güçlü tarım lobisini ikna etme konusunda desteğinize ihtiyacımız var. Üstelik ihraç ürünlerinde Japon üreticilerine tehdit oluşturmuyor, asıl büyük rekabeti Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Bunları söylerken, Japon firmalarının Türk piyasasında özellikle otomobil sektöründe Güney Kore ile kıyasıya rekabet ettiğinin farkındayız” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna, birçok pazara doğrudan ulaşım imkanı sağladığına vurgu yaparak, birçok küresel yatırımcının yeni pazarlara Türk yatırımcılar ile beraber girmeyi tercih ettiğini kaydetti. Türkiye olarak hem kendi müteşebbislerine hem de Japon yatırımcılar başta olma üzere uluslararası yatırımcılara daima destek olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun yakın geçmişteki en güzel örneği Mitsubishi Elektrik firmasının Manisa’da kurmuş olduğu klima fabrikasıdır. Bu fabrika, Türk piyasası yanında geniş bir pazar için üretim yapıyor. Mitsubishi Elektrik firmasını Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmiş olmasından dolayı tebrik ederim” dedi.

“Türkiye’yi değerlendirirken yalnızca genç nüfuslu iyi bir pazar olarak değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya doğrudan girişi bulunan bir üretim üssü olarak görmenizi isterim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın dış yatırımlarının toplamı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ile olan ticaret rakamlarının mütevazı bir seviyede kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını çeşitlendirerek artırmalarını arzu ettiklerini, Japon yatırımcıların güvenlik hassasiyetinin çok üs düzeyde olduğunu bildiklerini, Batı medyasındaki maksatlı haberlerin de etkisiyle Japon yatırımcıların Türkiye’ye gelme noktasında hala çekinceler yaşadıklarını duyduklarını söyledi.

“Terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bölgesinde ve dünyada en güvenli ülkelerden biridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun yıllara sari terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemekle kalmayıp, kurumsal olarak da desteklediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özellikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere diğer kurumlar aracılığıyla da uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin şu ana kadar en fazla destek olduğu, en fazla beraber çalıştığı yatırımcıların başında Japon firmalarının geldiğini dile getirerek, “Bunun en güzel örneklerinden biri bizzat açılışına katıldığımız Çankırı’daki Sumitomo Rubber Endüstri ortaklığındaki lastik fabrikasıdır. Bizler Japon yatırımcılar arasında bu başarı hikâyelerinin artmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Türk ve Japon iş insanlarının geçen yıl İstanbul’da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte geçtiğimiz başarılı bir iş konseyi toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılkı toplantının Kasım ayında Tokyo’da yapılacağını, Türkiye’nin önde gelen firma temsilcilerinin en üst düzeyde katılımını teşvik edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda, müteahhitlik gibi iş birliği potansiyeli yüksek alanlarda üçüncü ülkelerde birlikte hareket etme imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmasında yarar gördüğünü ifade etti.

Japonya İmparatoru’nun taht devir-teslim töreninin Ekim ayında yapılacağını ve kendisinin de törene katılmayı planladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer burada Sayın Abe’yi sizler konuşup ikna ederseniz, o törene geldiğimde, bu toplantıyı Kasım’dan Ekim’e çekelim ve Ekim’de bunu yapalım. Aranızda görüşün ona göre onun da kararını verelim” dedi.