Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışını yaptı.

Erdoğan, Perihan Büyükçulha'ya ait restoranın açılışında yaptığı konuşmada, Araklı'nın bu müstesna, farklı, güzel yerinde, böyle güzel bir mekanın açılış törenini gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirterek, "Bu vesileyle Perihan Hanım'a burada böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde, böyle bir mekanın zaman zaman inanıyorum ki birçok buluşmalara vesile olacağı muhakkaktır ve bugün Tonya'da yine çok çok farklı, müstesna bir yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık ve Trabzon bu konularda atacağı adımlarla inanıyorum ki turistlerin adeta Türkiye'deki önemli bir destinasyonu ve bu destinasyonun da tatlı bir sıçrama noktası olacaktır. Bu vesileyle sizlere bu güzel Karadeniz akşamında en kalbi şükranlarımı sunuyorum ve bu dua temenni ile kurdelemizi kesiyoruz, ya Allah bismillah."