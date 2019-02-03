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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SURİYE HALKI KENDİ TOPRAKLARINA DÖNME İMKANINI BULSUN"

Sayın Putin'le İstanbul zirvesini andık. Temenni ediyorum ki bu güzel bir işe yeni bir anlam kazandıracak. Suriye'deki mâlum bu süreç, Terablus, Afrin, İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını, fırsatını bulsun.

"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI VARDI, SU YOKTU, ÇUKURLAR VARDI"

Bir yerel seçime gidiyoruz. Bu yerel seçimde genel seçimin etkisi olur mu, olmaz mı, diye soracak olursanız tabii ki olacak. Özellikle bu dönemde dikkat edilirse halkımızın sıkıntıya düştüğü ve siyasi hareketlerin de üzerinde pek durmadığı bazı sıkıntılar var. Yerel yönetim dediğinizde akla ilk gelen çevredir, temizliktir. Ben 94 seçimlerine çöp, çukur, çamur diye girdim. İstanbul çöp, çukur ve çamurdan çok çekmişti. Çöp dağları vardı, çukurlar vardı. Temizlik yoktu, su yoktu, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İlk defa oy kullanacak gençler bunu bilmez.

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erdoğan TRT

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