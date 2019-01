Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Trump, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün, Sayın Trump’ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden verilen birtakım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, Obama döneminden itibaren benim vurguladığım bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte güvenli bölge. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimiz arasında süren görüşmelerin devamına karar verdik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu. Tek parti zihniyetini anlatmaktan birtakım kesimin rahatsız olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu devri iyi bilmez, gereken dersleri çıkarmazsak ne bugün bulunduğumuz yeri doğru şekilde anlayabiliriz nede geleceğimize güvenle bakabiliriz. Gazi Mustafa Kemal’in ve dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın binbir zahmetle kurmaya çalıştıkları savunma sanayimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Bu amaçla yurt dışına gönderilip eğitilen teknik personelimizin geriye döndüklerinde alakasız işlerde çalıştırılıp bir kısmının da yabancı şirketlerin temsilciliğini yapmaya zorlandığını ifşa etmeyelim mi? Kendi savaş uçaklarımızı üretmek için harekete geçenlerin önünün bedava uçak bahanesiyle nasıl kesildiğini söylemeyelim mi? ’Nasıl olsa hazırı var benzerini yapmak için niye uğraşalım’ diyen kafanın hala ortalıkta dolaştığını bildiğimiz halde bu gerçekleri her fırsatta milletimizle paylaşmayalım mı? Nuri Demirağların önünün nasıl kesildiğini bilmezsek şu anda aynı amaçla yola çıkmış müteşebbislerimize verdiğimiz desteklerin anlamını milletimize nasıl izah edebiliriz. Savunma sanayimizi güçlendirmek değil adeta tıpkı bir gemi çıpası gibi yavaşlatmak için çalışan kurumları gerçek anlamda üretken hale getirme gayretlerimizin sebebini anlatmayalım mı? Türkiye bu zihniyeti, tek bir zerresi kalmayana kadar ezip yok etmelidir. Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı tek parti dönemidir. Biz Türkiye’yi bunlara rağmen 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Yine bunlara rağmen 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Mahalli seçimler bu büyük yürüyüşümüzde bizim için yeni bir moral, soluk yenileme vesilesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son yıllarda tarihi sınamaları üst üste veren ve halen vermeye devam eden bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bizim son 5-6 yılda yaşadıklarımızın sadece birine maruz kalan bütün ülkelerin nasıl sendelediklerini, nasıl paniklediklerini görüyoruz. Türkiye, tüm bu süreçlerden alnının akıyla çıkmayı başardı. Bir süredir gündemimizdeki konular arasında yer alan Suriye meselesinde son dönemde önemli kazanımlar elde ediyoruz. Ülkemizde bulunan 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı ve sınırlarımızda yol açtığı ciddi güvenlik tehditleri yanında siyasi ve ekonomik geleceğimiz bakımından da bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum: Ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye değil, Irak’tan da gelenler oldu. Saddam Hüseyin döneminden itibaren biz Keldanileri, Ezidileri, Kürtleri, Arapları ülkemizde misafir ettik. O dönemde 500 bine yakın mülteciyi biz ülkemizde misafir ettik. Şimdi de yine Suriye’den ve Irak’tan, Araplar ağırlıklı olmak üzere Kobani’den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi biz ülkemizde misafir ettik. Hala ediyoruz. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık, teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi, kabullenmesi lazım. Biz terörle el ele gezemeyiz, teröristlerle birlikte olamayız. PKK, YPG, PYD, DEAŞ bizim yanımıza asla sokulamaz. Ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da yine aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz. Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın bölgedeki bütün attığı adımları biz onlara adete yüzlerine çaldık. PKK, YPG’nin Afrin’deki varlığına büyük darbe vurduk. İdbil’te Rusya ve Iran ile başlattığımız inisiyatifle, her ne kadar bazı aksaklıklar vuku bulsa da bölgede yeni bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Bu sıkıntıları da çözecek ve İdlib’i tıpkı destek verdiğimiz diğer bölgeler gibi huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Afrin’de takımlar kurulmuş ve gençler futbol maçı oynuyorlar. Bu bir kararlılığın neticesidir. 2 tane orada yeşil saha yapmışız, bütün oradaki gençler maçı izliyorlar. Mesele bu değil mi? Barış lafla olmaz icraatla olur. Sevgi lafla olmaz icraatla olur. Bu icraatlarla ortaya bunları koyduk. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarıyla daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor. Suriye meselesinin çözümünün formülünü hep bu ülkenin toprak bütünlüğüyle her kesimin hakkını, hukukunu koruyacak, beklentilerini karşılayacak geniş uzlaşmaya dayalı yeni Anayasa ve özgür seçimler olarak ifade ettik. Bugün de aynı noktadayız. Suriye’yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye’nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır. Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik. Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız” açıklamasını yaptı.