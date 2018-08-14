Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardık. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde, çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğine vardık. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah, istikrarı Türkiye'nin refah, güvenlik, istikrarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbadi ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi. Irak'ın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin verdiği önemi vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Tabii şunu peşinen ifade etmek isterim. Irak'ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne verdiği önem, siyasi birliğine aynı şekilde verdiği önem, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim. Irak'ta malum 12 Mayıs'ta bir seçim gerçekleştirildi. Bir kez daha tüm Irak halkı ve bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu tekrar Sayın İbadi'ye ifade ediyorum. Tarih boyunca ülkemiz en zor zamanlarında din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin Irak halkının yanında olmuştur. Irak'ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu tavrımızı aziz kardeşimize ifade ettim."

'SINIR KAPISI HEM IRAK'IN HEM DE ÜLKEMİZİN FAYDASINA OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak ile Türkiye arasında ikinci sınır kapasının önemine de değindiklerini kaydederek şunları dedi:

"Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. İnşallah bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. Ayrıca gerek Musul, gerekse Basra'da başkonsoluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusu kendileriyle görüştük."

'PKK İLE MÜCADELEDE BEKLENTİLERİMİZİ AKTARDIK'

Görüşmede terörle mücadele konusunu etraflıca ele aldıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görüşmelerimizde ayrıca terörle mücadele konusunu da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Bu alanda tam işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. DEAŞ'lı canilerle, PKK'lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri, sivilleri, yaşlıları katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta karalıyız. Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardık. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ayrıca Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Türkmenlerin özellikle Kerkük'te maruz kaldıkları saldırılara değinerek, kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini burada da ifade ediyorum. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah, istikrarı Türkiye'nin refah, güvenlik, istikrarıdır. En önemli sorunlardan bir tanesi Irak'taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık, ilgili bakanlarımızı görevlendirdik. Ve daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar atılması gerekiyor, bunları zaten nedir biliyoruz. Ama enerji ile ilgili ne gibi adımlar atarız, bunları konuşma fırsatı oldu."

'TÜM İTALYA HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki köprü faciasına da değinerek, "Son olarak, Cenova'da köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Ve tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum" dedi.

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTEYİZ'

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "kardeşim" diye hitap ederek, Türkiye ile ilişkilerin daha geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için bir araya geldiklerini kaydetti. Sınırın güvenliği konusunda hemfikir olduklarını bildiren İbadi şöyle konuştu:

"Sınırın güvenlik meselesi konusunda hemfikiriz. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye'ye karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Ve biz bir kez daha söylüyoruz; buna müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türk şirketlerine söylüyoruz; gelin Irak' yatarım yapın, çalışmalarınızı sürdürün. Kardeşim Sayın Başkanın söylediği gibi ikinci bir gümrük hattının açılması çok önemli. Yaşamış olduğu parasal sorunlarla ilgili, Türkiye ile birlikteyiz alacağı tedbir konusunda."

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