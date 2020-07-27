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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu arasında kritik toplantı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu arasında kritik toplantı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu arasında kritik toplantı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. (AA)

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