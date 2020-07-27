Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu arasında kritik toplantı!

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mehmet Ersoy ve Muhterem \u0130nce ile Jandarma Genel Komutan\u0131 Orgeneral Arif \u00c7etin e\u015flik etti.\nKabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Adana'da silahl\u0131 sald\u0131r\u0131: 2 yaral\u0131Erdo\u011fan'dan Kabine Toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarLozan Antla\u015fmas\u0131 97 ya\u015f\u0131nda! Lozan Antla\u015fmas\u0131 \u00f6nemi nedir?