Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

''Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir. TürkAkım projesinin inşaatı planlı bir şekilde devam ediyor. İkinci hat kurulunca doğalgazı Avrupa'ya transit sevk edebileceğiz. Seneye Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye Rus turistleri arasında son derece popüler. Uluslararası konular arasında elbette en çok Türkiye meselesini görüştük. Rusya ve Türkiye Astana formatında işbirliği yapıyor. Sahadaki durumu istikrarlı hale kavuşturmak ve daha da ilerletmektir. Anayasa Komitesi'nin devreye girmesiyle ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre'de çalışmaya başlanacağını umut ediyoruz. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız. İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalmak önemli. Moskova ve Ankara İdlib'de çatışmasızlık bölgesindeki saldırılardan endişe duyuyor.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise açıklamalarından satır başları şöyle:

''17-22 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'te biz de Rus dostlarımızı İstanbul'da ağırlamak istiyoruz. Bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Savunma sanayiine yönelik bir çok alanda neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatını bulduk. S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldık. Rejimin mayıstan beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Gayemiz akan kanın durması Suriye'nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. (İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez."

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O konuyu da görüşme fırsatımız oldu. Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Münbiç'teki terör örgütlerinin bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır.