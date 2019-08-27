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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. İki lider, görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir. TürkAkım projesinin inşaatı planlı bir şekilde devam ediyor. İkinci hat kurulunca doğalgazı Avrupa'ya transit sevk edebileceğiz. Seneye Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye Rus turistleri arasında son derece popüler. Uluslararası konular arasında elbette en çok Türkiye meselesini görüştük. Rusya ve Türkiye Astana formatında işbirliği yapıyor. Sahadaki durumu istikrarlı hale kavuşturmak ve daha da ilerletmektir. Anayasa Komitesi'nin devreye girmesiyle ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre'de çalışmaya başlanacağını umut ediyoruz. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız. İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalmak önemli. Moskova ve Ankara İdlib'de çatışmasızlık bölgesindeki saldırılardan endişe duyuyor.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise açıklamalarından satır başları şöyle:

''17-22 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'te biz de Rus dostlarımızı İstanbul'da ağırlamak istiyoruz. Bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Savunma sanayiine yönelik bir çok alanda neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatını bulduk. S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldık. Rejimin mayıstan beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Gayemiz akan kanın durması Suriye'nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. (İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez."

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O konuyu da görüşme fırsatımız oldu. Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Münbiç'teki terör örgütlerinin bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır.

Putin: Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı detaylı bir şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından olumlu bir adım.

S-400 SEVKİYATI VARKEN YENİ KONTRATLAR GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Putin: Sadece sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de işbirliği yapılabilir. İmkanlarımız çok. Ortak üretim için de potansiyelimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özellikle MAKS 2019 Fuarı bizler için de önem arz etti. Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400'ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak.

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Moskova kritik görüşme Recep Tayyip Erdoğan putin

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
dünya Türk'e boyun egecek bir Türk dünyaya bedeldir Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur bir Türk tek başına bin amerikaliyi döver tanrı ülkemizin başındaki iki reiside korusun..
@soner_1970_gyfug rüyadamı lafla bu işler olmuyor koçum rüyadan uyan artık bu işler ilim bilim teknoloji le oluyor kurusıkı palavrayla olmaz
Tanrı yerine allah demeliydin gardaş
ALLAH TURKU KORUYACAKTIR KARDEŞİM. MUHAMMED ADI GİBİ EMİN OL.
@sagdikaliyucerr asil sen rüyandan uyan bizim sanki hep teknolojimiz vardida halen teklojiden bahsediyorsun bos bos laf etmeyin reisimiz yasadikca hersey daha güzel olacak sadece zaman lazim
Hey amerika arkadaki savaş uçağı dikkatini çekmiştir , akilli adamlar vesselam fotoyla bile gönderme yapıyorlar ...
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