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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 02:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ruhani

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