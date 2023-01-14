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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı! İşte seçtiği fotoğraflar

14.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Erdoğan, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu", "Şükür secdesi", "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı! İşte seçtiği fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İŞTE ERDOĞAN'IN SEÇTİĞİ FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

AA-20230114-29985747-29985744-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_AANIN_YILIN_FOTOGRAFLARI_OYLAMASINA_KATILDI

Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA-20230114-29985747-29985744-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_AANIN_YILIN_FOTOGRAFLARI_OYLAMASINA_KATILDI

AA-20230114-29985747-29985745-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_AANIN_YILIN_FOTOGRAFLARI_OYLAMASINA_KATILDI

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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