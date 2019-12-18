Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya’da coşkulu karşılama

Malezya, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Malezya'n\u0131n Kuala Lumpur kentinde konaklayaca\u011f\u0131 Shangari-La Otel \u00f6n\u00fcnde \u00e7ok say\u0131da T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 taraf\u0131ndan co\u015fkuyla kar\u015f\u0131land\u0131.PARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...\u00dclke aya\u011fa kalkt\u0131! Polisle b\u00f6yle \u00e7at\u0131\u015ft\u0131larAlmanya\u2019da a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011f\u0131n ilk kurban\u0131 T\u00fcrk aile an\u0131ld\u0131
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