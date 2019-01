Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2018 yılı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle asayişi bozmaya yönelik her türlü mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. Milletimiz bu noktada gerçekten huzur içinde yaşıyor. Tüm terör örgütlerinin başını eziyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara belediye başkan adaylarını tanıtım programına katıldı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Erdoğan adayları açıklamadan önce 2018 yılı değerlendirmesi yaptı. İlk konu başlığı olarak eğitimi ele alan Erdoğan, eğitimin altyapı eksikliklerini ve tıkanıkları aşmaya yönelik hamle başlatıldığını, derslik sayısının 288 bin ilave ile 575 bine, öğretmen sayısının ise 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü paylaştı. "Bunu bay Kemal bilmez, böyle bir derdi yok" diyen Erdoğan, destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon 32 bin kişin şu anda görev yaptığını dile getirdi. Erdoğan, üniversite sayısının 130 ilaveyle 206’ya, akademik personel sayısının 82 bin ilaveyle 158 bine çıkarıldığını, üniversite öğrencileri sayısının ise 1 milyon 656 binden 8 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Lisans öğrencilerimiz geldiğimiz zaman 45 lira burs alıyorlardı. Şu anda Ocak itibariyle bunu 500 liraya çıkardık. Master öğrencilerine bin lira, doktora bin 500 lira. Bunları yapan AK Parti iktidarıdır. Yurt yatak kapasitesini 182 binden 689 bine yükselttik. Bay Kemal yurt yok diyor, Türkiye’de ne kadar yurt var, ne kadar yatak kapasitemiz var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga sıkıntı burada. Üniversite eğitimi gören gençlerimizin ailelerine yük olmadan bu dönemi tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdik. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı ve okul katkı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin adaletli bir şekilde, eşit şartlar altında yüksek öğrenime girişini sağladık zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken 4 artı 4 artı 4 sistemi ile de meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönem için eğitim öğretimde kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, talim terbiye sistemi kurmak hedefiyle sporda 34 şehirde 37 stadyumun 16 adedinin tamamlandığını paylaştı.