Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret (2)

GÖRÜŞME 35 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 35 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülere göre; Erdoğan kendisini kapıda karşılayan Bahçeli'ye, "Maşallah, iyi gördüm" derken, Bahçeli de "İyiyiz efendim, sağ olun" şeklinde cevap verdi. Bahçeli, kendisini tedavi eden doktorların çok yakın ilgi gösterdiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarırken, Erdoğan kendisine, "Allah razı olsun" diye cevap verdi. Bahçeli , "Şimdi de çok daha mutluyuz, şahsınızda doktor arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başhekimlere teşekkür ediyorum. Böyle kritik bir yerde tabii istiyoruz ki her aşamada yanınızda olalım" ifadelerini kullandı. Bahçeli ziyarette ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 06 TCD 001 plakalı Buick marka klasik otomobilini de gösterdi. Erdoğan'ın, ziyarette Bahçeli'ye çiçek götürdüğü de öğrenildi.

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