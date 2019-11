Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmanlı iddialarına sert yanıt: "Hepsi yalandır, iftiradır" (2)

"Tarihimiz bizim yörüngemizdir"

Bu hakikatler apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı’ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmenin ya cehalet ya gaflet ya da art niye olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tarihimiz bizim yörüngemizdir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içinde kaybolmaya mahkumsa toplumlar da öyledir. Türk milletini kendi tarihi yörüngesinden çıkarmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da budur. Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih, bunun sayısız örnekleriyle doludur. Allah’a şükür bu güne kadar milletimizi kadim yörüngesinden çıkartmaya kimse muvaffak olamadı" şeklinde konuştu.

"Hepsi de yalandır iftiradır"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Neymiş efendim Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlı’nın kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır iftiradır. Her ülke ve toplum gibi elbette Osmanlının da eksikleri vardır. Bunların tespitini yapmak tarihçiler ve uzmanların işidir. Bize düşen görev ecdadımızın güçlü yönlerini kendi geleceğimizi aydınlatan bir ışık haline getirmektir. Bugün Afrika’nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

"Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla, sömürüyle, zulümle bezeli olduğu halde kendilerini tam tersi hikayelerle pazarlamaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "Bizim ise var olan hakikatleri söylememize, anlatmamıza, nesilden nesile aktarmamıza dahi tahammül edemiyorlar. Ben gençliğimize sesleniyorum. Siz gururlu bir gençlik olmalısınız. Çünkü sizin gururlanacağınız bir ecdadınız var. Siz rastgele bir gençlik değilsiniz. Bizim kendileriyle iftihar edebileceğimiz bir ecdadımız var. Bugün 81 vilayetimiz tamamında eğer bugün tarihi görüyorsak, kültürü görüyorsak işte gidin Erzurum’a her yer tarih, gidin Mardin’e her yer tarih. İstanbul’u söylememe gerek var mı, her yer tarih. Tarihin nakşedilmediği bir şehrimiz neredeyse yok. Bunlarla gururlanmayalım da kimlerle gururlanalım" şeklinde konuştu.

Osmanlı’da okuma yazma bilmeyenlerin oranlarının yüksek olduğu yönündeki iddialara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Kemal Karpat hocamız başta olmak üzere liyakatlerine kimsenin itiraz edemeyeceği tarihçiler geçtiğimiz asrın başında Osmanlı’da okuma yazma bilenlerin oranının nüfusun yarısından fazla olduğunu belirtiyor. Bu, aynı dönemde bölgemizdeki Rusya, İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında yüksek bir oranı gösteriyor. Balkan Savaşlarıyla başlayan 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbiyle devam eden süreçte maalesef bu okuryazar nüfusun büyük bölümünü kaybettik. Toplam nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımız dışında kaldı. Bir de buna Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen harf devrimiyle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı. Ama bunun suçunu Osmanlı’ya yükleme tam anlamıyla bir bühtandır" ifadelerini kullandı.