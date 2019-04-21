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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PASKALYA MESAJI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya nedeniyle yayımladıkları mesajda, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya nedeniyle yayımladıkları mesajda, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde: "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir.
Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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