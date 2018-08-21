Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele kahramanlarına kutlama

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yüksekova'dan telefonla görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, görevlerinde başarı diledi. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Aktütün Tabur Komutanlığından askeri helikopterlerle Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Buradaki bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı. Yapılan kahramanlıkların, gösterilen fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Akar, tüm milletin de çalışmaları takdirle karşıladığını aktardı. Terörle mücadelede çok ciddi mesafelerin alındığını vurgulayan Akar, "İnşallah hiçbir şehidimizin, gazimizin tek bir damla kanı yerde kalmadan bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele bitmeyecek. Bu konuda hepimiz kararlıyız. Açık, net, basit şekilde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük bundan sonra da en son teröristi yok edinceye, etkisiz hale getirinceye kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye jandarma, polis, güvenlik korucularıyla omuz omuza devam ettiğini dile getiren Akar, "Bu terörün inşallah üstesinden geleceğiz ve buradaki halkımız, milletimiz rahat huzur içinde çalışacak, kazanacak, ekmeğini yiyecek, hayatını yaşayacak. Bizim görevimiz bu güvenlik ortamını sağlamak." diye konuştu. Terörle gece gündüz, dağ bayır, yağmur çamur demeden yapılan büyük mücadele sayesinde önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Akar, "Teröristler çok şükür buralardan kovuldu. Şu anda sınırda, sınır ötesinde de büyük bir mücadele devam ediyor. Hudutlarımızın güvenliği açısından devletimiz elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor." dedi. - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Bakan Akar, konuşmasının ardından cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: