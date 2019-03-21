HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum."
Kürtçe olarak ise "Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim" ifadesini kullandı.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
'Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil''Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil'
Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgiEyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

'Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil'

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.