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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 06:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin atanmasına karar verildi.
Kararda, diğer Rektör ataması yapılan üniversiteler ve atanan Rektörler şöyle sıralandı;
Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel’in, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak’ın ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç atandı.

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