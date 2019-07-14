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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTI SONA ERDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Haber: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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