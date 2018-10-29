HABER

Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 06:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümetinde revizyon yapılacağı iddia edildi. 16 olan bakanlık sayısının 19'a yükseleceği iddia edilirken, bakanlara düşen iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden yapılanan hükümette ‘kabine revizyonu’ yapılacağı iddia ediliyor.

Ankara kulislerinde, bir süredir yeni sistemin daha işler hale getirilmesi için ne yapılması gerektiği konuşuluyor.

Habertürk'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bakanlıkların birleştirilmesi ve bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıkların değiştirilmesinin ardından, verimlilikle ilgili sorunlar yaşanmaya başlandı. Dört ayda bakanlıkların büyüklüklerinin tek bakan tarafından yürütülmesinin güçlüğü görüldü. Bazı bakanların, bakanlıkların bir tek yönüne yoğunlaştığı, diğer alanlarla ilgili kararların geciktiği konuşulmaya başlandı.

YENİDEN BÖLÜNME

Bu gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde, özellikle birleştirilince çok büyük yapıya dönüşen, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük’ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da turizm ile ilgili çalışmaların başarıyla yürütülmesine karşın kültürün gölgede kaldığı ifade ediliyor.

BAKANLIK SAYISI 16'DAN 19'A ÇIKABİLİR

Hem kabinenin yapısında, hem de kabinede yer alacak isimlerde revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16’dan 19’a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önce parti toplantısında, sistemden kaynaklanan sorunlarla ilgili eleştirilerini dile getirmiş ve bazı kurumların yanlış bakanlıklara bağlandığı saptaması yapmıştı. Erdoğan, “Şimdi piyasalardaki fiyat denetimlerini İçişleri Bakanlığı yapmalıydı, zabıtalarla birlikte. Çünkü onların hem güçleri var hem de denetimden sonuç alabilecek caydırıcı imajı var. Ticaret Bakanlığı’na verilmiş bu denetimler ama nasıl yapsın. Bunu yapacak elemanı bile yoktur. Bu doğru olmamış” demişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecekBBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek
Numan Kurtulmuş'dan mülteciler için çağrı: Uluslararası camia biraz finansal bütçe ayırsınNuman Kurtulmuş'dan mülteciler için çağrı: Uluslararası camia biraz finansal bütçe ayırsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi revizyon bakanlık

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

AK Parti İzmir'den 2 milyon izlenen 'Cumhuriyet' filmi

AK Parti İzmir'den 2 milyon izlenen 'Cumhuriyet' filmi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.