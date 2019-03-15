HABER

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

Salda Gölü ve çevresi ile Karaburun-Ildır Körfezi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi

Salda Gölü ve çevresi ile Karaburun-Ildır Körfezi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, harita ile sınır ve koordinatları gösterilen alan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Buna göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uygulanacak. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Ayrıca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak.

Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

- Karaburun-Ildır Körfezi de "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı KHK hükümleri uygulanacak ve mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Aynı şekilde Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

- "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Burdur'daki Salda Gölü, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, turkuaz rengi ve eşsiz doğasıyla görenleri büyülüyor.

Yaklaşık 185 metre derinliğe sahip, 6 bin 800 metre eninde, 9 bin 86 metre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alan Salda Gölü, ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'nün yer aldığı bölgede "Millet Bahçesi" kurulacağını bildirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Salda Gölü'nün 44 kilometrekare alana sahip olduğunu belirterek, göl ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesiyle yaklaşık 295 kilometrelik alanın koruma altına alınacağını bildirmişti.

Bakan Kurum, "Millet Bahçesi"nin söz konusu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacağını duyurmuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralıNiğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıldır körfezi Karaburun özel çevre koruma bölgesi Resmi Gazete Salda Gölü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tendürek Geçidi'ne tipi engeli: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Geçit kapandı! Çok sayıda araç mahsur kaldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.