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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Oktay, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından çarşı merkezinde esnafı gezdi.

Burada ilk olarak taksicilere konuk olan Oktay, ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tatlıcıda ikram edilen tatlıları tattı.

Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Oktay, esnaf ve cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay, İl Başkanı Abbas Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oktay, Gençlik ve Kadın Kolları başkanlıklarının da çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptığı toplantının ardından partiden ayrıldı.

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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (2) Ağrı Ağrı ziyareti AK Parti İl Başkanlığı ziyareti esnaf ziyareti

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