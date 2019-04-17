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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile görüştü

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile görüştü.

Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'na katılmasının ardından Dodik ve Dzaferovic ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliğini desteklendiği vurgulanan görüşmede, iki ülkenin ticaret hacminin daha da artırılması için gelecek dönemde imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemli olduğu vurgulandı.

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bosna hersek Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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